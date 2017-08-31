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Buradasınız : » » İstanbul'da Kurban Bayramı'na aranabilecek telefon numaraları

İstanbul'da Kurban Bayramı'na aranabilecek telefon numaraları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda vatandaşların olası bir durumda arayabilecekleri telefon numaralarını açıkladı

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İstanbulda Kurban Bayramına aranabilecek telefon numaraları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların, Kurban Bayramı'nda dilek ve şikayetlerini ilgili mercilere iletilebilmesi, olaylara anında müdahale edilebilmesi için müracaat edebilecekleri telefon ve mail adreslerini açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı birlik, beraberlik ve huzur içinde geçirmeleri amacıyla dilek ve şikayetlerini ilgili mercilere iletilebilmesi, olaylara anında müdahale edilebilmesi için müracaat edebilecekleri telefon ve mail adresleri şöyle:

"Polis İmdat: 155 - istanbul155@egm.gov.tr

Emniyet Müdürlüğü santral: (212) 6361000 - istanbulkohsbmd@egm.gov.tr

Atatürk Havalimanı: (212) 4653000 - (212) 4655871 - istanbulahl@egm.gov.tr

Atatürk Havalimanı haber merkezi: (212) 4655878

Sabiha Gökçen Havalimanı: (216) 5880105 - (216) 5880106 - (505) 3183771 - istanbulsabihagokcehvl@egm.gov.tr

Sabiha Gökçen Havalimanı haber merkezi: (216) 5855812

Avrupa Yakası Trafik Denetleme Ekipler Nöbetçi Amirliği: (212) 6651020 - (505) 3183483 - istanbultrafikdenetleme@egm.gov.tr

Beşiktaş-Beyoğlu-Kağıthane-Sarıyer-Şişli Bölgesi Trafik Ekipler Nöbetçi Amirliği: (212) 2144173 - (212) 2144166 - istanbultrafikdenetleme@egm.gov.tr

Anadolu Yakası Trafik Denetleme Ekipler Nöbetçi Amirliği: (216) 5674813 - (505) 2654469 - istanbultrafikdenetleme@egm.gov.tr

Çevre Yolları Trafik Denetleme Nöbetçi Amirliği: (505) 2654467 - istanbultrafikdenetleme@egm.gov.tr

Bölge Trafik Denetleme Kartal İstasyon Amirliği (Anadolu Yakası İstasyonu): (216) 3772204 - (216) 3772207 - istanbulboltrfdnt@egm. gov.tr

Bölge Trafik Denetleme Şehit Şakir Koç İstasyon Amirliği (Avrupa Yakası İstasyonu): (212) 4720491 - (212) 4720492 - istanbulboltrfdnt@egm.gov.tr

Bölge Trafik Denetleme Silivri İstasyon Amirliği: (212) 7272582 - (505) 3183472 - istanbulboltrfdnt@egm.gov.tr"

Etiketler: kurban bayramı, İstanbul, aranabilecek telefon numaraları
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