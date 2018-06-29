  • 29 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.565
    EURO 5.32
  • BIST 97443.54
    ALTIN 183.5
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da kumar ve rüşvet operasyonu: 29 gözaltı

İstanbul'da kumar ve rüşvet operasyonu: 29 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen kumar ve rüşvet operasyonunda 5'i polis 2'si asker 29 kişi gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda kumar ve rüşvet operasyonu: 29 gözaltı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet” ve “kumar oynanması için yer temin etme” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında “kumar oynanması için yer temin etme” suçuna göz yumma karşılığında rüşvet aldıkları iddiasıyla 5 emniyet personeli ve 2 askeri personel olmak üzere 7 kamu görevlisi ve bu suçlara iştiraki olan diğer şahıslarla beraber toplam 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

7’si kamu görevlisi 29 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 7'si beylik tabancası olmak üzere toplam 11 silah ve çok sayıda tarihi eserin ele geçirildiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: rüşvet, polis, kumar, İstanbul, asker
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER