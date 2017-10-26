İstanbul'da kumar operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sancaktepe, Arnavutköy ve Sarıyer'de kaçak kumar oynatılan yerlerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takibin sonucunda, kumar oynatan kişilerin güvenlik güçlerinin dikkatini çekmemek için villa, müstakil ev ve lokanta gibi mekanları seçtikleri belirlendi.

Kumar oynatıldığı tespit edilen 5 adreste yapılan aramalarda 9 tombala makinesi, 3 kamera, 5 televizyon, tombala kartları ve malzemeleri bulundu.

Operasyonda, kumar oynatan 30 kişi hakkında idari işlem uygulanırken kumar oynayan 112 kişiye de 25 bin lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA