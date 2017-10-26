  • 26 EKIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.76
    EURO 4.449
  • BIST 107917.6
    ALTIN 154.708
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da kumar operasyonu

İstanbul'da kumar operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 9 tombala makinesi ile kumar oynamakta kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda kumar operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sancaktepe, Arnavutköy ve Sarıyer'de kaçak kumar oynatılan yerlerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takibin sonucunda, kumar oynatan kişilerin güvenlik güçlerinin dikkatini çekmemek için villa, müstakil ev ve lokanta gibi mekanları seçtikleri belirlendi.

Kumar oynatıldığı tespit edilen 5 adreste yapılan aramalarda 9 tombala makinesi, 3 kamera, 5 televizyon, tombala kartları ve malzemeleri bulundu.

Operasyonda, kumar oynatan 30 kişi hakkında idari işlem uygulanırken kumar oynayan 112 kişiye de 25 bin lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul'da kumar operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER