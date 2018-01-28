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Buradasınız : » » İstanbul'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü karşı şeride geçti

İstanbul'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü karşı şeride geçti

İstanbul Kadıköy'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü 6 otomobile çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

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İstanbulda kontrolden çıkan yolcu otobüsü karşı şeride geçti

Kozyatağı Bağlantı Yolu 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Kenan Köseoğlu'nun kullandığı, 41 EF 293 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce aynı şeritte bulunan 2 otomobile çarptı, ardından orta şeride çıkarak karşı yönden gelen 4 otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüsün çarptığı araçların içinde sıkışan vatandaşlar, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkartılarak, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre biri ağır olmak üzere, 6 kişi yaralandı.

Trafiğe kapatılan cadde, kazada hareket kabiliyetini yitiren otomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA

Etiketler: yolcu otobüsü, trafik Kazası, kadıköy
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