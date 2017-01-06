  • 06 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.646
    EURO 3.842
  • BIST 77106.57
    ALTIN 137.316
Buradasınız : » » İstanbul'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

İstanbul'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışının Atatürk Havalimanı'ndaki seferleri aksatmaması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri aralıksız çalışıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
İstanbulda karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Şehir genelinde etkili olan kar yağışının Atatürk Havalimanı'ndaki seferleri aksatmaması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri aralıksız çalışıyor.

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan kar yağışı Atatürk Havalimanı'nı da etkiledi. Havayolu şirketlerinin planlanan bazı seferlerini önceden iptal ettiği havalimanında karla mücadele kapsamında hazır bekletilen ekipler, yoğun şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Operasyonların sürdürülmesi ve pistlerin temizlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda kar araçlarından da yararlanılıyor.

Sefere hazırlanan uçakların kanat, motor, kuyruk ve gövdesi buz çözücü sıvı ile yıkanıyor.

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında olumsuz hava şartları nedeniyle kapasite azaltılması amacıyla bazı seferlerin iptal edildiği duyurulmuştu. AA

Etiketler: istanbul kar yağışı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Atatürk Havalimanı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER