İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde ve İstanbul'da havanın bugün çok bulutlu olacağı ve hafif şekilde yağmur yağışlarının öğle saatlerinden sonra sulu kar yağışına dönebileceği belirtildi.

Yağışlı havayla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden poyraz, fırtınamsı rüzgar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Aralıklarla kar yağışı öngörülen İstanbul'da, sabah 4 derece olan hava sıcaklığının gece 1 derecelere düşeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

