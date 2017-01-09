İstanbul'da kar kalınlığı 122 santimetreyi aştı

İstanbul'u etkisi altına alan ve gece de aralıklarla süren kar yağışı, il genelinde yer yer tipi şeklinde devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak Cuma akşam saatlerinde kent genelinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı, özellikle sabah saatlerinden itibaren Boğaz çevresi, Beykoz, Sarıyer, Ümraniye, Maslak, Kağıthane, Fatih, Beşiktaş, Kavacık, Şişli, Eyüp, Arnavyutköy, Sultangazi, Kemerburgaz bölgelerinde tipi şeklinde sürüyor.

Kar yağışı etkisini arttıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte halen aralıklarla devam eden kar yağışının, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.

İBB ekipleri gece boyunca TEM kara yolunda, kara yolları ekiplerine araç ve tuz takviyesi yaparak yolun açık tutulmasını sağladı. Ayrıca çalışmalar kapsamında ilçe belediyelere de ek tuz takviyesi yapıldı.

60 bin ton tuz ile 400 ton solüsyon kullanıldı

Kar yağışının başlamasından itibaren İBB ekipleri, çalışmalarında toplam 60 bin ton tuz ile 400 ton solüsyon kullandı.

İlçe belediyelere ise ara sokaklarda kullanmak için toplam 40 ton tuz yardımı yapıldı.

Mobil büfelerden kumanya dağıtıldı

Bu arada trafikte bekleyen vatandaşlara da mobil büfelerden kumanya, çay ve hazır çorba dağıtıldı. Toplu ulaşım araçları ise 24 saat hizmet vermeye devam etti.

Gece boyunca, Park Bahçeler, Katı Atık ve Zabıta müdürlükleri ekipleri ile İSFALT, İSTAÇ, 153 Beyaz Masa ekipleri sahada, üst geçit, meydanlar, otobüs duraklarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Kış koşulları çalışmaları, AKOM'da toplanan itfaiye, AFAD, emniyet, AYEDAŞ, BEDAŞ, TİAŞ, İGDAŞ, İSKİ, Şehir Hatları, Metro İstanbul, İETT, İCA (YSS Köprüsü) Karayolları, İBB Trafik olmak üzere 27 ayrı birimin yöneticileri tarafından koordine edildi.

Yolda kalan 250 TIR ve ağır vasıta ekipler tarafından kaldırıldı

Kar yağışının başlamasıyla çevre yollarında kış lastiği veya zincir takmayarak yolda kalan 250 TIR ve ağır vasıta, itfaiye ve yol bakım ekiplerince çekildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkisini artırması nedeniyle sahipsiz hayvanların aç kalmaması için de birçok noktada besleme çalışması yürütüyor.

Hayvanlar için mama bırakılıyor

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünce, soğuk havanın etkisini artırmasıyla belirli aralıklarla, ormanlık alanlar başta olmak üzere birçok bölgedeki noktalara hayvanlar için mama bırakılıyor.

Ayrıca besleme noktalarında tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hayvanlar da veteriner hekim kontrolü altında alınarak, tedavi ediliyor.

Kar kalınlığı Çatalca'da 122 santimetreye ulaştı

İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla kar kalınlıkları Çatalca-Subaşı'nda 122, Hadımköy, Yassıören'de 105, Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy'de 68, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa'da 62, Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy'de 55, Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak'ta 45, Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, Küçükçekmece'de 35, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe'de 30, Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy'de 20-25, Pendik, Kartal ve Tuzla'da ise 10-15 santimetre olarak ölçüldü.

İBB ekipleri, kar yağışının başladığı günden itibaren bin 347 araç ve iş makinesiyle 9 bölgede, üç vardiya halinde 7 bin personelle görev yaptı.

İBB Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekipleri, gece saatlerinden sabaha kadar 9 bin 528 ton tuz, 42 ton solüsyon kullandı.

Öte yandan 834 evsiz vatandaş da Zeytinburnu Spor Kompleksinde misafir ediliyor.