"İstanbul'da kamu binaları büyük oranda depreme hazır"

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Direktörü Kazım Gökhan Elgin, kent genelindeki kamu binalarının büyük bölümünün depreme karşı güçlendirildiğini veya yeniden yapıldığını belirterek, "Bugüne kadar 978 bina güçlendirilirken, 310 bina yeniden inşa edildi. Toplamda bin 288 kamu binası depreme karşı hazır hale getirilmiş oldu." dedi.

Elgin, Deprem Haftası dolayısıyla "İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)" kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı.

Gökhan Elgin, Hazine Müsteşarlığının, Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ve Almanya Kalkınma Bankasından aldığı ve İstanbul'un depreme hazır hale getirilmesi için gönderilen 2 milyar avro tutarındaki dış kredileri kullanarak, kamu binalarını güçlendirme çalışması veya yeniden yapılması faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Okulların yüzde 85'ni güçlendirdik veya yeniden yaptık"

Proje kapsamında Afet Acil Durum Yönetim Sisteminin güçlendirilmesi, İstanbul AFAD'ın kurumsal kapasitesinin artırılması, ilk müdahale kurumlardan olan Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE'nin kurumsal kapasitesinin yükseltilmesi, araç gereç ve ekipmanlarının alınması, halkın eğitilip bilinçlendirilmesi gibi çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Elgin, "Çok önemli bir diğer görev alanımız ise kamu binalarını depreme hazırlıklı hale getirmektir. Güçlendirme maliyeti yeniden yapım maliyetinin yüzden 40'ını aşmıyorsa binayı güçlendiriyoruz. Eğer aşıyorsa yıkıp yeniden inşa ediyoruz." diye konuştu.

Okullar, hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları, idari, yurt ve sosyal hizmet binalarını depreme karşı hazırlıklı hale getirmenin öncelikleri olduğunu aktaran Elgin, şöyle devam etti:

"Projemiz kapsamında, 1999 öncesi yapılan kamu binalarının envanteri çıkartıldı. Bu envanterde bir önceliklendirme planlandı. Kentte 1999'dan sonra yapılan binalar daha sağlam ve depreme dayanıklıdırlar. Ancak 1999'dan önce yapılan binalarda sıkıntı söz konusuydu. İşte bu riski göz önüne alarak hareket ettik. Bu riski aza indirmek için bir çalışma başlattık. Bugün kadar 978 bina güçlendirilirken, 310 bina yeniden inşa edildi. Toplamda bin 288 kamu binası depreme karşı hazır hale getirilmiş oldu. Okullardaki güçlendirme veya yeniden yapma kapsamında bin 69 binaya ulaştık. Bu faaliyetler sayesinde 1,5 milyon öğrencinin daha güvenli okullarda eğitim görmesini sağladık. Başka bir ifade ile 1999 yılı öncesi yapılan okul binalarının yüzde 85'ni güçlendirdik veya yeniden yaptık."

"Deprem anında kesintisiz hizmet verecekler"

Okul binalarının yanı sıra 12 hastane kompleksinde 49 binada güçlendirme çalışması gerçekleştirdiklerini aktaran Elgin, ayrıca 6 hastanede yeniden yapım projeleri bulunduğunu anlattı.

Elgin, bunlardan Ümraniye Kadın Doğum, Çocuk Hastalıkları Hastanesinin geçen yıl nisan ayında açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Şu anda 477 yatak kapasiteli bir hastane olarak hizmet veriyor. Okmeydanı, Göztepe ve Kartal eğitim araştırma hastaneleri, bunları yakıp yerine yenilerini yapamıyoruz. Ancak boş arazilerinde çalışmalara başladık. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir etaplıdır. Bunun tamamını yeniden yapacağız. Yeni binayı bitirdiğimize eski hastaneyi buraya taşıyacağız." bilgisini paylaştı.

Okmeydanı ve Göztepe hastanelerinin ise iki etaplı olduğunu belirten Elgin, şöyle devam etti:

"Bunların boş arazilerinde de inşaat faaliyeti başladı. Her biri 250 bin metrekarelik ve bin 100 yatak kapasiteli hastaneler. Bunların yüzde 70 kapasitesini ilk etapta yapıyoruz. İlk etabı bitirdiğimizde eski hastaneyi yeni binalara taşıyacağız. Ondan sonra da eski hastaneyi yıkıp yerlerine yenilerini yapacağız. Şu anda hastanelere ayrılan para yaklaşık 1,5 milyar lira. Yaklaşık 5 bin yatak kapasiteli hastane kompleksi, daha güvenli olacak. Ayrıca bu hastanelerimize izolatör montajı da yaptık. Deprem anında da kesintisiz hizmet verecekler. Bunlar çevreci ve enerji tasarruflu olarak tasarlandı."

Elgin, 784 okul, 49 hastane binası, 59 poliklinik ve sağlık ocağı, 43 idari, 27 yurt binası ve 16 sosyal hizmet binasını güçlendirdiklerini anlatarak, 275 okul, 6 hastane, 2 poliklinik ve sağlık ocağı, 11 idari bina, 10 yurt binası ve 6 sosyal hizmet binasının ise yeniden yapıldığını bildirdi.

Her yıl ayrıca 100 civarında okulu ya güçlendirmeyi ya da yeniden yapmayı planladıklarını belirten Elgin, "Kamu binalarının ayakta kalmasının psikolojik bir tarafı var. Bizim binalarımız can kaybını önleyecek, ayakta kalacak yapılar olacak. Dolayısıyla bu kamunun hazırlığı açısından çok önemli. Birleşmiş Milletler'in güvenli okullar programında Türkiye lider oldu. Güvenli okullar kategorisinde örnek olarak gösterildi." şeklinde konuştu.

"Okulların yüzde 85'i, yurtların da yüzde 98'i tamamlandı"

İPKB Direktörü Kazım Gökhan ise İSMEP'in 2021'e kadar devam edeceğini, bu süre içerisinde İstanbul'daki tüm kamu binalarının elden geçirilmesinin planlandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 2-3 yıl zarfından okulların tamamını bitirmeyi planlıyoruz. Diğer binaları da peyderpey çalışıp tamamlayacağız. Depreme karşı bilinçlendirme eğitimlerimiz de oldu. 3 milyon insana depreme karşı güvenli yaşam eğitimleri verdik. Kamu binaları depreme büyük oranda hazır hale getirildi. Okulların yüzde 85'i, yurtların da yüzde 98'i tamamlandı. Sosyal Hizmet binalarımızda elden geçirilmeyen sadece 2 binamız kaldı. Hastaneleri de Sağlık Bakanlığı ile daha güvenli ve fonksiyonel hale getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla kamu binaları konusunda bize düşeni en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz."