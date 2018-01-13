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Buradasınız : » » İstanbul'da kağıt toplayıcılarının barındığı konteynerde yangın

İstanbul'da kağıt toplayıcılarının barındığı konteynerde yangın

İstanbul Beylikdüzü'nde kağıt toplayıcılarının barındığı konteynerde çıkan yangında ikisi Afganistanlı, biri Pakistanlı üç kişi hayatını kaybetti.

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İstanbul Beylükdüzü Kavaklı Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde kağıt toplayıcılarının bulunduğu alanda 4 işçinin barındığı konteynerde sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayda, alevlere uykuda yakalanan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen ikisi Afganistanlı, biri Pakistanlı üç işçi yaşamını yitirdi.

Demir saclardan kurulan konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralı kurtulan bir Pakistanlı ise ambulansla götürüldüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Güvenlik şeridi çekilen alanda polis ekipleri inceleme yaptı. Cesetlerin, savcılık incelemesinin ardından otopsi merkezine götürüleceği öğrenildi. Görgü tanığı Afganistanlı Seyit İkram, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarının elektrikli sobayı yaktıktan sonra uyuduğunu ancak yangının nasıl çıktığını bilmediklerini ifade etti.

Yangında ölen ve yaralanan yabancı uyrukluların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: yangın, Pakistan, konteyner, kağıt toplayıcı, İstanbul, Beylükdüzü, Afganistan
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