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İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

İstanbul'daki kaçak sigara operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.

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İstanbulda kaçak sigara operasyonu

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün finans kaynaklarından sigara kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında, kaçakçılıktan 11 suç kaydı bulunan Ç.E. ve S.E'nin yurt dışından getirilen kaçak sigaraları Tuzla'da piyasaya sürdüklerini belirledi.

Söz konusu soruşturma kapsamında, bir depoya operasyon düzenleyen polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 616 kilo 150 gram nargile tütünü, bin 620 paket sigara, 6 kilo 750 gram puro tütünü, 10 elektronik sigara ve 310 sigara likidi ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: İstanbul'da kaçak sigara operasyonu
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