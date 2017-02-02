İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

İstanbul'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 183 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin yurtdışından getirilen kaçak sigaraları piyasaya sürerek terör örgütü PKK'ya finansal destek sağladığını belirledi.

Söz konusu şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, 30 Ocak'ta Sultangazi'de düzenledikleri operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 850 bin lira olan 183 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Z. ile U.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.AA