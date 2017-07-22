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Buradasınız : » » İstanbul'da kaçak çay operasyonu

İstanbul'da kaçak çay operasyonu

İstanbul'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 ton 45 kilogram kaçak çay ve 206 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

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İstanbulda kaçak çay operasyonu

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin kaçak ürünleri piyasaya sürerek terör örgütü PKK'ya finansal destek sağladığını belirledi.

Söz konusu şebekeye yönelik Fatih'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, S.Ç, M.A.M. ve Y.D. ile Suriyeli M.H'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, yurda kaçak yollarla sokulan ve piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan 1 ton 45 kilogram çay ve 206 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

"Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapılan zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

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