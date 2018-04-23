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Buradasınız : » » İstanbul'da Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu 3 tutulama

İstanbul'da Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu 3 tutulama

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda 15 kilogram eroin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

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İstanbulda Jandarmadan uyuşturucu operasyonu 3 tutulama

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Hakkari ve Van'dan yüklü miktarda uyuşturucu maddenin İstanbul'a getirileceği, buradan da yurt dışına transfer edileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin Esenyurt'ta bir akaryakıt istasyonunda buluştukları belirlendi.

Jandarma ekipleri, akaryakıt istasyonunundan çıkarak, D-100 karayolunda Silivri yönüne giden aracı takibe aldı. Yolda duran otomobilin sürücüsünün, aracındaki çok sayıda paketi bir taksinin bagajına yüklemesi üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Aramada, paketlerin içinde 15 kilogram eroin bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, jandarma, uyuşturucu, operasyon
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