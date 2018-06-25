İstanbul’da ittifakların oy dağılımı belirlendi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre, 39 ilçe ve üç seçim bölgesinden oluşan İstanbul’da, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy dağılımı belirlendi.

Buna göre, İstanbul'da geçerli olan 9 milyon 155 bin 47 oyun dağılımı şöyle:

İstanbul 1. Bölge:

-Cumhur İttifakı 1 milyon 653 bin 387

-Millet İttifakı 1 milyon 309 bin 475

İstanbul 2. Bölge:

-Cumhur İttifakı 1 milyon 389 bin 343

-Millet İttifakı 896 bin 164

İstanbul 3. Bölge:

Cumhur İttifakı 1 milyon 596 bin 988

Millet İttifakı 1 milyon 121 bin 397

Toplamda Cumhur İttifakı 4 milyon 639 bin 718, Millet İttifakı 3 milyon 327 36 bin oy alırken, 1 milyon 188 bin 293 oy ise ittifaka girmeyen diğer partilere gitti.

İttifakların ilçelerde aldığı oy rakamları da şöyle:

Adalar: Cumhur İttifakı 2 bin 862, Millet İttifakı 5 bin 30

Ataşehir: Cumhur İttifakı 120 bin 554, Millet İttifakı 116 bin 797

Beykoz: Cumhur İttifakı 91 bin 976, Millet İttifakı 59 bin 587

Çekmeköy: Cumhur İttifakı 81 bin 918, Millet İttifakı 52 bin 248

Kadıköy: Cumhur İttifakı 66 bin 328, Millet İttifakı 208 bin 697

Kartal: Cumhur İttifakı 139 bin 622, Millet İttifakı 129 bin 241

Maltepe: Cumhur İttifakı 132 bin 890, Millet İttifakı 154 bin 82

Pendik: Cumhur İttifakı 254 bin 481, Millet İttifakı 137 bin 71

Sancaktepe: Cumhur İttifakı 123 bin 625, Millet İttifakı 69 bin 617

Sultanbeyli: Cumhur ittifakı 127 bin 560, Millet İttifakı 24 bin 212

Şile: Cumhur İttifakı 13 bin 10, Millet İttifakı 9 bin 215,

Tuzla: Cumhur İttifakı 80 bin 974, Millet İttifakı 55 bin 259

Ümraniye: Cumhur ittifakı 245 bin 32, Millet İttifakı 142 bin 58

Üsküdar: Cumhur İttifakı 172 bin 555, Millet İttifakı 145 619

Bayrampaşa: Cumhur İttifakı 98 bin 780, Millet İttifakı 65 bin 545

Beşiktaş: Cumhur İttifakı 23 bin 183, Millet İttifakı 78 bin 351

Beyoğlu: Cumhur İttifakı 75 bin 409, Millet İttifakı 43 bin 163

Esenler: Cumhur İttifakı 182 bin 351, Millet İttifakı 55 bin 177

Eyüpsultan: Cumhur İttifakı 123 bin 500, Millet İttifakı 91 bin 346

Fatih: Cumhur İttifakı 127 bin 746, Millet İttifakı 79 bin 836

Gaziosmanpaşa: Cumhur İttifakı 179 bin 431, Millet İttifakı 89 bin 96

Kağıthane: Cumhur İttifakı 155 bin 866, Millet İttifakı 90 bin 146

Sarıyer: Cumhur İttifakı 95 bin 113, Millet İttifakı 97 bin 819

Sultangazi: Cumhur İttifakı 188 bin 572, Millet İttifakı 68 bin 509

Şişli: Cumhur İttifakı 52 bin 715, Millet ittifakı 87 bin 484

Zeytinburnu: Cumhur İttifakı 86 bin 677, Millet İttifakı 49 bin 692

Arnavutköy: Cumhur İttifakı 95 bin 954, Millet İttifakı 25 bin 773

Avcılar: Cumhur İttifakı 112 bin 664, Millet İttifakı 110 bin 993

Bağcılar: Cumhur İttifakı 269 bin 894, Millet İttifakı 97 bin 934

Bahçelievler: Cumhur İttifakı 192 bin 941, Millet İttifakı 123 bin 327

Bakırköy: Cumhur İttifakı 36 bin 35, Millet İttifakı 89 bin 355

Başakşehir: Cumhur İttifakı 122 bin 89, Millet İttifakı 66 bin 626

Beylikdüzü: Cumhur İttifakı 84 bin 400, Millet İttifakı 88 bin 544

Büyükçekmece: Cumhur ittifakı 69 bin 130, Millet ittifakı 66 bin 113

Çatalca: Cumhur İttifakı 21 bin 61, Millet İttifakı 24 bin 593

Esenyurt: Cumhur İttifakı 222 bin 35, Millet İttifakı 136 bin 943

Güngören: Cumhur İttifakı 101 984, Millet İttifakı 56 bin 918

Küçükçekmece: Cumhur İttifakı 221 bin 154, Millet İttifakı 181 bin 163

Silivri: Cumhur İttifakı 47 bin 647, Millet İttifakı 53 bin 115

Kaynak: AA