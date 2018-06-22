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İstanbul'da itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

İstanbul Şişli'de itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.

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İstanbulda itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

İstanbul Piyalepaşa bağlantı yolunda hayvan kurtarma ihbarına giden Şişli İtfaiyesi'ne ait araç, yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri, araçta sıkışan meslektaşlarını bulunduğu yerden çıkardı.

3 itfaiye eri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Devrilen itfaiye aracının yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: polis, itfaiye aracı, İstanbul
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