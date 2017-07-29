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İstanbul'da İsrail protestosu

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılımıyla protesto edildi.

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İstanbulda İsrail protestosu

Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda, Genç Hareket, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Anadolu Öğrenci Birliği, Türkiye Gençlik Vakfı, Önder Genç ve Memur- Sen'in organize ettiği etkinlikte, İsrail aleyhine sloganlar atılırken, park alanına Kubbetü's Sahra'nın maketi konuldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Anadolu Öğrenci Birliği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ramazan Kayan, Mescid-i Aksa'daki direnişi selamladıklarını, İsrail'in işlediği suçların uluslararası arenalarda kınamalarla son bulmayacağını söyledi.

Kudüs davasının bir toprak, mabet davası olmadığını ve bunu tüm yeryüzüne yayacaklarını ifade eden Kayan, Kudüs'ün bir hayat biçimi, varoluş tarzı olduğunu aktardı.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hasan Uyar da yaptığı konuşmada, Kudüslülerin davasının, kendi davaları olduğunu dile getirerek, "Ey Kudüslüler sizin acılarınız bizim acılarımızdır. Kudüs halkları, asırlar boyunca her türlü baskıya, zulme, işkence ve cinayetlere maruz kalmıştır. Bu halklar din özgürlüğünü, huzuru, refahı ancak Müslümanların idaresi altında yaşamışlardır." dedi.

Saraçhane Parkı'nda toplanan kalabalık akşam namazını burada cemaatle kılarken, programda Grup Yürüyüş de bir konser verdi. AA

Etiketler: israil, Mescid-i Aksa
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