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İstanbul'da bir saatlik iklim değişikliği "karanlığı"

İstanbul'da ışıklar iklim değişikliğine farkındalık yaratmak için bir saatliğine söndürüldü.

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İstanbulda bir saatlik iklim değişikliği &quot;karanlığı&quot;

Doğal Hayatı Koruma Vakfı 2007'den bu yana her yıl "Dünya Saati" etkinliği kampanyası düzenliyor. 

Bu sene de dünyadaki birçok anıtsal yapı, kurum binası ve evlerin ışıkları 20.30 ile 21.30 saatleri arasında iklim değişikliğine dikkat çekmek için kapatıldı. 

İstanbul'da da bu etkinlik kapsamında Boğaz köprüleri, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Sultanahmet, Süleymaniye Camileri gibi pek çok yapının yanı sıra; Galatasaray, Kadir Has Üniversiteleri gibi birçok kurumun 1 saatliğine ışıkları kapandı.

İstanbullular da evlerinin ışıklarını söndürerek etkinliğe destek verdi.

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, iklim değişikliği
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