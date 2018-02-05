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Buradasınız : » » İstanbul'da 'ikinci yarıyıl' trafiği

İstanbul'da 'ikinci yarıyıl' trafiği

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ikinci dönem bugün başladı. Yarıyıl tatilinin bitmesiyle yola çıkan okul servisleri İstanbul trafiğini etkiledi.

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2017-2018 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik verilerine göre, sabah 08.00 sıralarında trafik yoğunluğu İstanbul'da yüzde 62 olarak kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bugün 5 bin 771 okulda 3 milyona yakın öğrencinin, 143 bin öğretmenin ders başı yapacağını ve 16 bin servis aracının trafiğe çıkacağını duyurmuştu. 

Kaynak: DHA

Etiketler: Yarıyıl Tatili, trafik, İstanbul, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı
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