İstanbul'da iki haftada 39 bin kişiye trafik cezası kesildi

İstanbul'da, 3-17 Eylül tarihlerindeki trafik denetimlerinde 39 bin 590 kişiye ceza uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu tarihler arasında kent genelinde yaptıkları denetimlerde, 107 bin 78 sürücü ve aracı denetledi.

Denetimlerde, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamak, hız ihlali, seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, alkollü araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, park yasağına uymamak, fazla yolcu taşımak, tonaj sınırının aşılması, kırmızı ışık ihlali, korsan taşımacılık yapmak, korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almak, şerit ihlali, motosiklette koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamak, Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden toplam 39 bin 590 kişiye ceza kesildi.

Aynı tarihlerde kent genelinde 6'sı ölümlü, 341'i yaralanmalı ve 561'i hasarlı olmak üzere 908 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 470 kişi de yaralandı.