İstanbul'da hırsızlık operasyonu

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarını aydınlatmak için yürüttükleri çalışmalar kapsamında Eyüp'teki Çırçır Mahallesi Necatibey Caddesi'nde tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 2 çalıntı otomobil, ruhsatsız tabanca ve 7 mermi, 3 bin 938 uyuşturucu hap ile 3 kilo 120 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda G.O, M.O, H.A ve M.S.A gözaltına alındı.

Zanlılardan G.O'nun cezaevi firarisi olduğu ve hakkında hırsızlık suçlarından 3 kesinleşmiş hapis cezası ve 11 suçtan aranması, M.O'nun ise hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurmadan 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Bu arada, otomobillerden birinin 26 Ocak'ta Küçükçekmece'den, diğerinin ise 24 Ekim 2016'da Gaziosmanpaşa'dan çalındığı, şüphelilerin Bayrampaşa Sebze Halinden de çok sayıda hırsızlık yaptığı tespit edildi. AA