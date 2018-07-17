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İstanbul'da hırsızlık operasyonu: 2 tutuklama

İstanbul Fatih'te girdikleri iş yerlerindeki çelik kasaları açarak hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te gece saatlerinde girdikleri iş yerlerindeki çelik kasaları açarak hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, emniyette hırsızlıktan kaydı bulunan zanlıları tespit etti.

Fatih ve Zeytinburnu'nda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan daha önce de hırsızlıktan kaydı bulunan Salih K. ve Yusuf A. tutuklanırken, A.S. ve K.K. serbest bırakıldı.

Bu arada, zanlıların elektronik eşya satan iş yerine girme anları da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde 3 şüphelinin girdikleri iş yerindeki çelik kasayı açtıkları görülüyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: İstanbul, hırsızlık, fatih
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