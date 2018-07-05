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İstanbul'da hırsızlık operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da hırsızlık şebekesine düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.

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İstanbulda hırsızlık operasyonu: 11 gözaltı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Nisan'da bir fabrikada yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elebaşılığını İ.D ve V.E'nin yaptığı hırsızlık şebekesinin, İstanbul ve Trakya bölgesinde 41 hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekipler, 3 ilçede düzenlediği eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 19 kişiden 11'ini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu tespit edilen yaklaşık 1 ton tekstil kumaşı ve 5 ton tekstil ipliği ile 6 pompalı tüfek, 10 televizyon, 1 araç teybi ele geçirilirken 2 araca da el konuldu.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, hırsızlık operasyonu
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