İstanbul'da Hıdırellez şenliğinde vatandaşlar eğlendi

Kuzguncuk Bostanı'ndaki Hıdırellez şenliğinde buluşan vatandaşlar, doyasıya eğlendi.

Üsküdar Kuzguncuk'ta bu yıl beşincisi gerçekleştirilen şenlikte bir araya gelen vatandaşlar, halay çekti, horon tepti ve dans etti.

Vatandaşlar, şenlik kapsamında dileklerini renkli iplerle "dilek ağacı"na bağladı, Hıdırellez ateşi üzerinden atlayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Şenliğimiz gelenekselleşti"

Kuzguncuklular Derneği Başkanı Tülay Atabey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artık gelenekselleşen Hıdırellez şenliği için önceden duyuru yaptıklarını belirterek, "Her yıl bostanda toplanıp ateşimizi yakıyoruz, pişi yapıp dağıtıyoruz ve tüm mahalleliyle müzikli, danslı bir eğlence yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şenliğe çocuklarıyla katılan İpek Kantarcı da şenliğin geleneksel hale gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.