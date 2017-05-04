İstanbul'da her gün bin 694 aile taşındı

İstanbul'da bu yılın ilk çeyreğindeki toplam taşınma sayısı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 152 bin 496'ya ulaşırken, kentte her gün bin 694 aile taşındı.

İstanbul Avrupa Yakası başta olmak üzere 81 ilde 4,5 milyon tüketiciye hizmet veren CK Boğaziçi Elektrik'in 3 ayda bir açıkladığı "Gayrimenkulün Enerjisi Raporu", mega kentteki hareketi gözler önüne serdi.

CK Boğaziçi Elektrik'in teknolojiye yaptığı yatırımlarla anlık olarak izlediği elektrik abonelerinin başvuru ve ikamet değişikliklerinden hareketle hazırlanan rapora göre, İstanbul'da bu yılın ilk 3 ayında toplam taşınma hareketi 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 40 artış gösterdi.

Kentte, 2016'nın ilk çeyreğinde 109 bin olan toplam taşınma sayısı, bu yıl aynı dönemde 152 bin 496 oldu. Rapora göre her gün bin 694 aile taşındı.

"Yeni konut projeleri, ikinci el konutlarda da canlılık yaratıyor"

CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, rapora ilişkin değerlendirilmesinde, söz konusu dönemde yeni ve ikinci el evlere taşınma oranında gözle görülür bir yükseliş yaşandığına dikkati çekti.

Gayrimenkulde fırsat kampanyalarının, yüzde 40'lık bu artışta büyük payı olduğunu belirten Bakal, "İstikrar ortamına bağlı olarak inşaat sektöründe büyümenin devam ettiğini görüyoruz. Özellikle yeni konut projelerinde ilk defa oturumların başlaması, ikinci el konutlarda da canlılık yaratıyor. Bu durumun gelecek dönemlerde de devam edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakal, gayrimenkul sektörüne yönelik açıkladıkları raporu sürekli geliştirdiklerini, son bir yenilik olarak kentsel dönüşümde mesken, ticarethane ve sanayi olarak yıkılan birimleri ayrı ayrı açıkladıklarını bildirdi.

Her gün 486 aile yeni konuta geçti

"Gayrimenkulün Enerjisi Raporu"na göre, 2016'nın ilk 3 ayında kapısı ilk defa açılan yeni konutların sayısı 32 bin 642 iken, rakam, bu yılın aynı dönemde yüzde 34 artışla 43 bin 740'a ulaştı.

En fazla yeni konuta yerleşim ise 16 bin 876 ile şubat ayında gerçekleşti. 2016'nın ilk çeyreğinde her gün ortalama 354 aile, yeni konutuna taşınırken, söz konusu rakam 2017'nin aynı döneminde 486'ya yükseldi.

En fazla yeni konuta geçişte Esenyurt yine ilk sırada yer aldı. Esenyurt'u Avcılar ve Bayrampaşa izlerken, en az yeni konuta taşınma bölgeleri olarak Sarıyer ve Beyazıt öne çıktı.

İkinci elde zirve martta görüldü

Yılın ilk çeyreğinde ikinci el konutlarda büyük bir hareketlilik gözlendi. Geçen yılın aynı dönemine göre ikinci el konutlarda taşınma sayısı yüzde 42'ye varan artışla 108 bin 756'ya yükseldi.

Ocak 2016'dan itibaren en yüksek rakamlara ulaşan ikinci el konutlarda taşınma sayısında zirve, 39 bin 799 ile mart ayında görüldü.

İstanbul Avrupa Yakası'nın eski yerleşim yerleri Beyoğlu ve Kağıthane, en çok taşınmanın yaşandığı bölgeler olarak öne çıkarken, en az hareketlilik Silivri ve Sarıyer’de gözlendi.

Her gün 113 abonenin bulunduğu yapı yenilenmek için yıkıldı

İstanbul Avrupa Yakası'nda ilk 3 ayda 10 bin 160 abonenin bulunduğu yapı, yenilenmek üzere kentsel dönüşüme girdi. Bu da her gün yaklaşık 113 abonenin bulunduğu yapının yenilenmek amacıyla yıkılması anlamına geliyor. AA