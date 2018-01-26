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Buradasınız : » » İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Beykoz'da özel harekat polislerinin de katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyon yürütülüyor.

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İstanbulda helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bazı mahallelerde önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis helikopterinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında, ekipler özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle söz konusu adreslerde arama yapıyor.

Operasyon doğrultusunda ekipler tarafından Gümüşsuyu Mahallesi Çiftehavuzlar Sokağı'nda bir adrese de baskın yapıldı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız iki silah ele geçirildi.

Operasyon kapsamında bazı kişiler gözaltına alındı. 

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, özel harekat polisleri, uyuşturucu operasyonu
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