  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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İstanbulda helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vaktinde Küçükçekmece'de sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Polis helikopteri, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin de destek verdiği operasyonda 9 adreste eş zamanlı arama başlatıldı.

Söz konusu adreslerde bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçiren ekipler, bazı şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekipleri operasyon kapsamında aramalarına devam ediyor.

Etiketler: İstanbul, uyuşturucu operasyonu
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