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Buradasınız : » » İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Sancaktepe'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında uygulama yapıldı. 400 polisin katıldığı denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

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İstanbulda helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulama ilk olarak Demokrasi Caddesi üzerinde başladı.

Bu kapsamda ekipler, şüpheli kişiler üzerinde arama ve Genel Bilgi Tarama (GBT) yaparken, özel eğitimli köpekler yardımıyla cadde üzerinde bulunan kafeterya gibi işletmelerde de aramalar gerçekleştirildi.

Uygulamaya hava desteği

Kaçak sigaralara ve bazı iş yerlerinde bulunan yasa dışı oyun makinalarına el konuldu. Ayrıca GBT sırasında aranması olduğu belirlenen bazı kişiler de gözaltına alındı.

Özel eğitimli narkotik dedektör köpeğinin eşlik ettiği uygulamaya, yaklaşık 400 polis katılırken, uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, sancaktepe, İstanbul
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