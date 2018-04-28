İstanbul'da helikopter destekli narkotik uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde helikopter destekli narkotik uygulaması yapıldı.
Uygulamaya, asayiş ve özel harekat polisleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.
Şüpheli şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılarak, üstleri arandı, durdurulan araçlarda arama yapıldı.
Uygulamada, şüpheli görülen yaklaşık 400 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 140 araçta da arama yapıldı.
Kaynak: DHA