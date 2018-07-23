İstanbul’da helikopter destekli narkotik operasyonu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane’de müstakil bir evde uyuşturucu madde depolandığı ve satıldığı bilgisine ulaştı.

Fiziki ve teknik takip sonrası önceden belirlenen eve özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda, özel harekat polislerinin uyarılarına rağmen açılmayan kapı koçbaşıyla kırıldı.

Evdeki aramada, şeffaf bir poşetin içerisinde "skunk" diye tabir edilen çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Maddenin bulunmasının ardından hassas burunlu narkotik köpeği "Ares" ile içeride bir süre daha arama yapıldı.

Kulübedeki saldırgan köpekler uyuşturuldu

Operasyon sırasında bir kulübede köpeklerin olduğunu fark eden polis, burada da narkotik madde araması yapmak istedi. Ancak köpeklerin saldırgan olduğunun anlaşılması üzerine İBB’ye bağlı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri çağrıldı.

Olay yerine giden ekipler, kulübedeki köpekleri uyuşturarak etkisiz hale getirdi.

Tim kulübeye girip aramalarını yaptı. Bu sırada özel harekat polisleri de çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşların üzeri ve araçlar arandı

Operasyon kapsamında Şişli Kuştepe’de de narko-sokak uygulaması yapıldı. Özel harekat polislerinin köşe başlarını tuttuğu uygulamada narkotimler, vatandaşlara üst araması yaparak Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirdi.

Şüpheli araçları da durdurarak arayan polis, narkotik köpeğiyle de araçlarda bir süre arama yaptı. Operasyon sonrası ele geçirilen maddeler şubeye götürüldü.

Kaynak: İHA