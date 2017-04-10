İstanbul'da hayvan kaçakçılığı operasyonu

Yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen aralarında Bengal kedisi ve yabani kurt gibi türlerin de bulunduğu 56 hayvanın ele geçirildiği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından izinsiz getirilen hayvanların Çatalca'da bir çiftlikte tutulduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Adresi tespit edilen çiftliğe düzenlenen operasyonda, 6 yabani kurt, 3 Bengal kedisi, 1 Asya leoparı melezi, 4 Wisad Duck Kooline ördeği, 2 yeşilbaş ördek, 4 Alman kurdu, değişik cinslerde 8 kanarya ve saka kuşu ile golden, terrier, bornese, buldog, jack russe, rotweiller, poli, Japon akita, İngiliz buldog türlerinden 28 köpek bulundu. Operasyonda V.Ö, S.M. ve V.D. gözaltına alındı.

Yurda kaçak getirildiği belirlenen ve bu türlerin meraklısı olan vatandaşlara satılmaya çalışıldığı öğrenilen hayvanlar, Orman 1. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltındaki 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Hayvan Kaçakçılığı suçuna muhalefetten işlem yapıldığı bildirildi.