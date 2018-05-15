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İstanbul’da hava destekli narkotik operasyonu

Ümraniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

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İstanbulda hava destekli narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bazı mahallelerde tespit edilen çok sayıda adrese özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis helikopterinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında, ekipler söz konusu adreslerde arama yapıyor.

Şafak vakti başlayan operasyonda Aşağı Dudullu Mahallesi Sulh Sokağı'ndaki iki adrese de baskın yapıldı.

Bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtilen operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, İstanbul
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