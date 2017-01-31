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İstanbul'da hava destekli büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da polis uyuşturucu tacirlerine yaptığı geniş çaplı operasyon düzenledi.

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İstanbulda hava destekli büyük uyuşturucu operasyonu

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İstanbul'da, son yılların en geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonlarından biri yapılıyor.

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İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da yaklaşık 100 adrese gece eşzamanlı operasyon yaptı.

Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvetin de desteğiyle çok sayıda polisin katıldığı operasyonda bazı binalara kapıları kırılarak girildi.

Özel eğitimli narkotik köpekleri ile 2 helikopterin de yer aldığı operasyonda, yaklaşık bin 500 özel ekip görev aldı.

Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. TRT Haber
 

Etiketler: uyuşturucu, istanbul'da uyuşturucu operasyonu
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