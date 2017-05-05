İstanbul'da hanutçulara operasyon

Turizm bölgelerinde yerli ve yabancı turistleri belli bir komisyon karşılığında daha önce anlaştıkları dükkanlara yönlendirilen hanutçulara yönelik İstanbul Valiliğinin talimatıyla düzenlenen operasyonda 46 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyon, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Denetim Koordinatörlüğünce, emniyet birimleri ve zabıta ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirildi. Eminönü, Mahmutpaşa, Sultanhamam ile Yenicami ve Sabuncu Caddesi'ndeki hanların önünde durarak, ellerinde taşıdıkları döviz ve kartvizitlerle vatandaşları üst katlardaki dükkanlara yönlendirilen kişilerle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yakalanan kimi kişilerin dükkan sahibi olduklarını, kimilerinin ise müşteri olduklarını iddia ederek polislere direndikleri gözlendi.

Polis ekipleri, yakaladıkları 46 kişiyi zabıta karakoluna götürerek, haklarında yasal işlem yaptı.

Operasyon hakkında açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Denetim Koordinatörü Kenan Çalışır, turizm bölgelerinde vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistlerin rahatsız edilmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

Özellikle Mahmutpaşa, Sultanhamam ve Çadırcılar bölgeleriyle Yenicami ve Sabuncu Caddesi'ndeki hanların önünde hanutçuluk yapanlar hakkında çok şikayet aldıklarını anlatan Çalışır, turizm bölgesi olan ve alışverişin yoğun yapıldığı yerlerde yürüyen yerli ve yabancıların, dükkan önlerinde duran kişiler tarafından adeta ellerinden, kollarından tutularak mekanlara çekildiğini aktardı.

Çalışır, bu bölgede hanutçulardan dolayı çok büyük sıkıntı yaşandığını vurgulayarak, "Sayın Valimiz Vasip Şahin'in talimatıyla bugün itibarıyla bu unsurların ortadan kaldırılması için emniyet güçlerinin öncülüğünde bir operasyon gerçekleştireceğiz. Bu tür operasyonlarımız burada hiçbir hanutçu kalmayıncaya kadar devam edecek." dedi.

Hanutçulara yönelik operasyonun; yunus ekipleri, güven timleri ve turizm polisi gibi emniyet birimleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi zabıta ekiplerinin katılımıyla yapıldığını ifade eden Çalışır, "Bu işin tamamıyla ortadan kaldırılması için çalışmalar sürekli devam edecek. Çünkü ortada ciddi bir haksız kazanç var. İnsanlarımız rahatsız ediliyor. Sadece burada değil, gelen şikayetler göz önünde bulundurularak İstanbul'un tüm bölgelerinde bunlara yönelik çalışmalar kesin sonuç alınıncaya kadar devam edecek." diye konuştu.

Kenan Çalışır, yakalanan kişilere Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldığını, söz konusu kişileri dükkanları için müşteri çekme işinde kullanan mekan sahiplerine ise ceza kesildiğini aktardı. Çalışır, tekrarı halinde mekanlara kapatma cezası verildiğini sözlerine ekledi.