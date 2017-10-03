  • 03 EKIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.588
    EURO 4.211
  • BIST 103550.41
    ALTIN 146.49
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da halk otobüsü devrildi

İstanbul'da halk otobüsü devrildi

İstanbul'da Ispartakule gişelerinde iki katlı halk otobüsü devrildi, kazada 15 kişi yaralandı

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda halk otobüsü devrildi

İstanbul Ispartakule gişelerinde iki katlı halk otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolunda Bahçeşehir-Esenkent seferini yapan iki katlı özel halk otobüsü, Ispartakule gişelerinden geçerken henüz belirlenemeyen bir nedenle beton bloklara çarparak yan yattı.

Kazada, ilk belirlemelere göre otobüsteki 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Etiketler: otobüs kazası, İstanbul, halk otobüsü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER