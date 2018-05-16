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İstanbul'da Halk Ekmek'in Ramazan pidesi 1 lira

On bir ayın sultanı Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden olan pidenin fiyatı gramına ve illere göre farklılık gösteriyor.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 13:41





