  • 16 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.428
    EURO 5.221
  • BIST 101963.11
    ALTIN 183.431
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da Halk Ekmek'in Ramazan pidesi 1 lira

İstanbul'da Halk Ekmek'in Ramazan pidesi 1 lira

On bir ayın sultanı Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden olan pidenin fiyatı gramına ve illere göre farklılık gösteriyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda Halk Ekmekin Ramazan pidesi 1 lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Halk Ekmek, ürettiği 300 gramlık Ramazan pidesinin 1 liradan satılacağını duyurdu.

Belediye'den yapılan açıklamada, İstanbul Halk Ekmek fabrikalarında bu yıl Ramazan ayı için günlük ortalama 150-160 bin pide üretimi planlandığı belirtilerek, "300 gram pidenin piyasa satış fiyatı 1 liradır. Bu durumda pidenin kilogram fiyatı 3,33 liraya gelmektedir" denildi.

Açıklamada, piyasadaki 2 lira karşılığında satılan 275 gram pidenin kilogramının 7,27 liraya geldiği hatırlatılarak, Halk Ekmek fabrikalarından üretilip piyasaya sunulan 300 gramlık Ramazan pidesinin fiyatının uygun olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: ramazan, pide, halk ekmek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER