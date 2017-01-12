İstanbul’da günde 6 bin sürücüye trafik cezası kesildi

İstanbul Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği düzenli hale getirmek amacıyla şehrin çeşitli noktalarında aralıksız görev yapıyor. Denetimlerini kesintisiz sürdüren trafik ekipleri, kurallara uymayan sürücülere de gerekli ceza işlemlerini uyguluyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün istatistik verilerinden derlediği bilgilere göre, 1 Ocak ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik ekiplerinin çalışmalarında, kural ihlali yapan sürücülere 2 milyon 294 bin 188 kez ceza işlemi uygulandı. Buna göre, İstanbul’da 2016 yılında günde ortalama 6 bin 285 ceza yazıldığı belirlendi.

Aynı tarihler arasında 399 milyon 400 bin 833 lira tutarında trafik cezası kesildi. Geçen yıl sürücülere her gün ortalama 1 milyon 94 bin 248 liralık ceza işlemi uygulandı.

Park yasağı ilk sırada

İstanbul’da 2016’da trafik ekiplerince kural ihlali yapan sürücülere kesilen cezalar arasında ilk sırayı park yasağı aldı. Bu kurala uymayan 562 bin 791 sürücüye, 51 milyon 776 bin 772 lira ceza kesildi. İkinci sırada yer alan trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymama kuralını ihlal eden 457 bin 416 araç sürücüsüne ise 42 milyon 82 bin 272 lira, hız ihlali yapan 371 bin 654 sürücüye de 89 milyon 938 bin 406 lira ceza yazıldı.