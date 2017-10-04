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Buradasınız : » » İstanbul'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon

İstanbul'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon

İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 6'sı yabancı uyruklu 11 kişi gözaltına alındı.

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İstanbulda göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü halde göçmen kaçakçılığı yaptıkları öğrenilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince Fatih'te 2 Eylül'de belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, göçmenlerden kişi başı 2 bin avro aldığı belirlenen 5'i Suriye, 1'i Irak uyruklu 11 kişi yakalandı.

Organize suç örgütü tarafından 1 minibüsle yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan yabancı uyruklu 2'si çocuk 18 kişi de gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda, 1 deniz botu, 2 kürek ve 1 pompa ele geçirildi.

Gözaltındaki 11 şüphelinin işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği, 18 göçmenin ise sınır dışı edileceği bildirildi.

Ayrıca, son 1 ayda göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda, aralarında yabancıların da bulunduğu 36 organizatör ile 279 göçmen yakalandı.

Etiketler: İstanbul, Göçmen kaçakçılığı
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