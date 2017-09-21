İstanbul'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü halde göçmen kaçakçılığı yaptıkları öğrenilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin Fatih'te 17 Eylül'de belirlenen adreslere gerçekleştirdiği operasyonda, 3'ü Irak uyruklu 9 kişi yakalandı.

Organize suç örgütü tarafından 2 otobüs ve 1 otomobille yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarılmaya çalışılan yabancı uyruklu 72'si çocuk 163 kişi de gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda, 6 can yeleği, 6 şambrel, 4 pompa ve 2 bin 350 lira ele geçirildi.

Gözaltındaki 9 şüphelinin işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği, 163 göçmenin ise sınır dışı edileceği bildirildi.