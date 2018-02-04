İstanbul'da geçen yıl 346 milyon lira trafik cezası kesildi

İstanbul Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent trafiğini düzenli hale getirmek amacıyla çeşitli noktalarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Trafik denetimlerine 24 saat aralıksız devam eden polisler, kural ihlali yapan sürücülere gerekli ceza işlemlerini uyguluyor.

AA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün istatistik verilerinden derlediği bilgilere göre, 1 Ocak ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik ekiplerinin çalışmalarında, kural ihlali yapan sürücülere 346 milyon 927 bin 551 lira tutarında, 1 milyon 475 bin 308 adet trafik cezası kesildi.

Bu verilere göre, geçen yıl her gün 4 bin 42 sürücüye, yaklaşık 950 bin liralık ceza uygulandı.

"Aşırı hız" ilk sırada

İstanbul'da trafik ekiplerince, 2017 yılında kural ihlali yapan sürücülere kesilen para cezaları arasında ilk sırayı "aşırı hız" aldı. Bu kuralı ihlal eden 145 bin 770 sürücüye, 39 milyon 277 bin 691 lira ceza kesildi.

İkinci sırada yer alan "park yasağı" kuralına uymayan 400 bin 166 sürücüye, 38 milyon 15 bin 770 lira, "korsan taşımacılık yapmak" kuralını ihlal eden 16 bin 910 sürücüye ise 24 milyon 817 bin 80 lira ceza işlemi uygulandı.

Trafik ekipleri, sürücülerden 10 bin 519'una "tonaj sınırının aşılması"ndan 16 milyon 306 bin 418 lira, 16 bin 498'ine "alkollü araç kullanmak"tan 14 milyon 452 bin 248 lira, 128 bin 130'una "trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamak"tan 12 milyon 172 bin 350 lira, 53 bin 75'ine "seyir halinde cep telefonuyla konuşmak"tan 5 milyon 42 bin 125 lira, 19 bin 151'ine "şerit ihlali"nden 3 milyon 945 bin 106 lira, 37 bin 292'sine "emniyet kemeri kullanmamak"tan 3 milyon 542 bin 740 lira, 14 bin 804'üne "kırmızı ışık ihlali"nden 3 milyon 49 bin 624 lira, 12 bin 601’ine "motosiklette koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamak"tan 1 milyon 197 bin 95 lira, 12 bin 884'üne "fazla yolcu taşımak"tan 966 bin 300 lira, 763'üne "yetkisiz tepe lambası, çakar ve siren bulundurmak"tan 72 bin 485 lira, 606 bin 745'ine ise Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden 184 milyon 70 bin 519 lira ceza işlemi uyguladı.