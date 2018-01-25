İstanbul'da gaziye yapılan muameleye soruşturma

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Beşiktaş'ta çift katlı özel halk otobüsünde meydana geldi.

Ücretsiz toplu taşıma kartıyla otobüse binen gazi, ücretsiz kartın çift katlı otobüste geçerli olmadığını söyleyen sürücü tarafından yağmurlu havada otobüsten indirildi.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kartını gösterip otobüse binen gaziye, sürücü "Ben seni almıyorum. İstediğin yere git şikayet et, 50 sefer söyledim bu arabalarda geçmiyor" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'dan soruşturma için talimat verdi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bazı basın yayın organlarında yer alan "Otobüs şoförü, gaziyi aşağı attı" haberindeki söz konusu kişiler hakkında gerekli soruşturmanın yapılması talimatı verdi.

Bakanlıktan, bazı basın organlarında yer alan "Otobüs şoförü, gaziyi aşağı attı" haberine ilişkin yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşanan olayın ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın talimatı ile İl Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği ifade edildi.

Olaya maruz kalan gazi ile bir görüşme gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan görüşmede yaşanan olayla ilgili olarak duyulan üzüntü dile getirilmiş, ayrıca olay ile ilgili detaylı bir araştırma yapılarak söz konusu tavrı sergileyen kişiler hakkında gerekli soruşturmanın yapılacağı kendisine bildirilmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Bakanlığın şehit yakını, gazi, engelli ve yaşlıların maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tüm Türkiye'de birçok çalışma yaptığı hatırlatılan açıklamada, ulaşım konusunda da vatandaşlara gereken desteğin verildiği vurgulandı.

Bakanlığın ücretsiz seyahat hakkının kullanımı için Türkiye genelinde 13 bin araç için 2017 yılında 112 milyon 500 bin lira ödeme yaptığı bilgisine yer verilerek yaşanan olayda gaziye yapılan muamelenin asla kabul edilemeyeceği ve olayın takipçisi olunacağı kaydedildi.​

İBB açıklam yaptı

Sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepki çeken olay üzerine İBB'den yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Beşiktaş'ta 36YM hattında bir gazimizin ücretsiz seyahat kartı ile iki katlı otobüse bindirilmemesi bizi fazlasıyla üzmüştür. Olayın sosyal medyada paylaşılması ile birlikte durumdan haberdar olup hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa ekiplerimiz Gazimizi evinde ziyaret etmiş ve yaşanan bu üzücü olay için özürlerimizi iletmişlerdir. Ayrıca sürücü hakkında hemen soruşturma başlatılmış olup cezai işlem uygulanacaktır. Bu üzücü olaydan dolayı gazimiz ve kamuoyundan özür dileriz. Gazilerimiz İBB için hep özel bir önem ve hassasiyet arzetmiştir. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir" denildi.

Kaynak: AA/DHA