  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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İstanbul'da fırtınanın izleri siliniyor

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle devrilen ya da zarar gören ağaçlarla ilgili belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

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İstanbulda fırtınanın izleri siliniyor

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle devrilen ya da zarar gören ağaçlarla ilgili belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kentte dün etkili olan sağanak ve fırtına çok sayıda ağacın devrilmesine ya da zarar görmesine neden oldu. Ağaçların dal ve yaprakları yolları kapladı.

Taksim Gezi Parkı'ndaki yaklaşık 20 ağaç da olumsuz hava şartlarından dolayı zarar gördü. Belediye ekipleri parkta temizlik çalışması başlattı.

Kadıköy'de de özellikle Koşuyolu ve Acıbadem'de devrilen ağaçları kaldırma ve yolları temizleme çalışması yapılıyor.

Ayrıca Çengelköy'deki İskele Meydanı'nda devrilen tarihi çınar ağacına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince iş makineleri ve vinç yardımıyla müdahale ediliyor. İşlem bittikten sonra çınar eski yerine dikilecek.

Bu arada, çınarın devrilmesi sonucu yakındaki kafede çalışan üç kişinin yaralandığı öğrenildi. 

Etiketler: İstanbul, sağanak, belediye, çalışmalar
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