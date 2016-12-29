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İstanbul'da fırtına yıktı geçti

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu.

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İstanbulda fırtına yıktı geçti

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu.

Hava koşullarının günlük hayatı olumsuz etkilediği İstanbul'da, şiddetli fırtına nedeniyle birçok binanın uçan çatısı, çevredeki evlerde, araçlarda ve elektrik direklerinde maddi hasara neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentin çeşitli yerlerinde bazı ağaçlar da devrildi.

Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Oltu Sokak'taki 5 katlı binanın çatısı da fırtına nedeniyle tamamen uçtu. Fırtınada savrulan çatının parçaları, çevredeki evlere zarar verdi. Ayrıca, uçan çatının altında kalan 3 otomobilde hasar oluşurken, elektrik direkleri devrildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik akımının kesilmesinin ardından yıkıntı altında arama çalışması yaptı. Çalışmalar sonucunda, herhangi bir kişinin olmadığı anlaşıldı.

Bu arada BEDAŞ ekipleri de zarar gören elektrik direkleri ve tellerini onarma çalışması başlattı.

Etiketler: İstanbul, istanbul fırtına, hava durumu, hava, kar
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