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Buradasınız : » » İstanbul'da fırtına öğretmenevinin çatısını uçurdu

İstanbul'da fırtına öğretmenevinin çatısını uçurdu

İstanbul'da şiddetli rüzgar, ağaçları ve elektrik direklerini devirdi. Yer yer kuvvetini arttıran rüzgar nedeniyle Beyoğlu Öğıretmenevi'nin çatısı da uçtu.

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İstanbulda fırtına öğretmenevinin çatısını uçurdu

İstanbul'da etkili olan sağanak ve rüzgar bazı cadde ve sokaklarda ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesine yol açtı.

Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan Beyoğlu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'na ait çok amaçlı salon çatısının bir bölümü de arka sokağa devrildi.

Maddi hasarın oluştuğu olay sonrası çatı parçalarının kaldırılması için çalışma yapılıyor.

Öğretmenevinin yanındaki Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri olayın ders saatinde meydana geldiğini belirtirken, vatandaşlar çatının devrildiği anda sokağın boş olmasının olası faciayı önlediğini ifade etti.

Kaynak: AA 

Etiketler: İstanbul, Şiddetli rüzgar, çatı, beyoğlu öğretmenevi
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