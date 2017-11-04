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Buradasınız : » » İstanbul’da FETÖ/PDY’nin eyalet yapılanmasına operasyon

İstanbul’da FETÖ/PDY’nin eyalet yapılanmasına operasyon

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) eyalet yapılanmasına yönelik operasyonda aklarında gözaltı kararı bulunan 15 kişiden 10’u yakalandı.

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İstanbulda FETÖ/PDYnin eyalet yapılanmasına operasyon

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin 2006/2016 yılları arasında kenti sözde 11 ile böldüğü ve bu illeri de birkaç semti kapsayacak şekilde eyaletlere ayırdığı ve mevcut yapılanma üzerinden örgüte finansal destek sağladığını tespit etti.

Ekipler, Anadolu yakasını Kadıköy, Üsküdar ve Kartal olmak üzere 3'e böldüğü belirlenen örgütün, Bostancı, Erenköy, Moda ve Haydarpaşa semtlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan Kadıköy’e bağlı sözde eyaletin yöneticilerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda, 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 10'unu gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 5 zanlının ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Etiketler: fetö, fetullahçı terör örgütü
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