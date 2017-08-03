  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan 2 kişi gözaltına alındı.

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İstanbulda FETÖ/PDY operasyonu

TEM otoyolunun Mehmetçik Vakfı noktasında uygulama yapan polis ekipleri, Sakarya'dan gelen yolcu otobüsünde bulunanların kimlik kontrolünü yaptı.

Polisler, yolculardan birinin kullandığı Ersin Tekoğlu adına düzenlenmiş nüfus cüzdanının sahte olduğunu tespit etti. Bu kişinin sırt çantasında yapılan aramada, şüphelinin gerçek kimliği olan İlyas K. adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı bulundu. İlyas K'nın, elektrik mühendisi olduğu ve FETÖ üyeliği iddiasıyla arandığı tespit edildi.

İlyas K. ile yanında bulunan ve öğretmen oldukları belirlenen 2 kadın da gözaltına alındı. Kadınların yanındaki 2 çocuk ise emniyete götürüldü.

Öğretmen kadınlardan Nazmiye A'nın, Büşra Yıldırım adına düzenlenmiş sahte kimliği kullandığı ve FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında arama kararı bulunduğu, Düriye A. hakkında ise herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Çantalarında ve üzerlerinde yapılan aramada 2 bin 5 avro, 24 bin 225 dolar, sim kartları, harddisk, hafıza kartı, bilgisayar ve telefonlar ele geçirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Etiketler: İstanbul, fetullahçı terör örgütü
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