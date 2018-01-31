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İstanbul'da FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyon: 20 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, FETÖ'ye finansal destek sağladıkları öne sürülen 36 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.

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İstanbulda FETÖnün mali yapılanmasına yönelik operasyon: 20 gözaltı

FETÖ elebaşı Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırdıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı alınan 36 kişiden 20'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'da hesap açtırdıkları, ev, araba, arsa ve teknolojik eşyalarını satıp bu hesaplara para yatırdıkları iddia edilen 36 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 36 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 20'sini yakalandı.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerin sürdüğü, diğer 16 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, fetö
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