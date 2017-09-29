  • 29 EYLÜL 2017, CUMA

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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 60 gözaltı

FETÖ'nün Kağıthane, Şişli ve Sarıyer bölge yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 97 kişiden 60'ı yakalandı.

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İstanbulda FETÖ operasyonu: 60 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kağıthane, Şişli ve Sarıyer bölge yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 97 kişinin 60'ı yakalandı.

FETÖ üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 36 örgüt üyesinin yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün bölge yapılanmalarında yer aldıkları tespit edilen 97 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 97 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, söz konusu şüphelilerden 60'ını yakaladı.

Operasyon kapsamında adreslerdeki aramaların devam ettiği ve diğer 37 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.  

Etiketler: İstanbul, fetö, operasyon
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