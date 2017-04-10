İstanbul'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde Bakırköy istikametine giden 34 EJ 6413 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine metrobüs bariyerlerine çarptıktan sonra takla atıp 28 YE 454 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, 34 EJ 6413 plakalı otomobilde bulunan Gülay Kahya'nın (33) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan ve üzerinde kimlik çıkmayan bir kişi ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken diğer yaralının ise kendi imkanlarıyla çevredeki hastaneye gittiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle D100 Karayolu ve metrobüs yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve belediye temizlik görevlilerinin yolu temizlemesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan kazaya şahit olduğunu iddia eden Orhan Bayramoğlu, iki aracın birbirleriyle yarıştığını 34 EJ 6413 plakalı otomobilin bariyerlere vurduğunu ve daha sonra takla attığını, diğer otomobilin ise olay yerinden uzaklaştığını kaydetti.