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Buradasınız : » » İstanbul'da eylem hazırlığındaki 15 terörist yakalandı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki 15 terörist yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda, aralarında silahlı eylem hazırlığında oldukları iddia edilen şüphelilerin de bulunduğu 15 kişi yakalandı.

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İstanbulda eylem hazırlığındaki 15 terörist yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına kırsal alanda faaliyet gösteren ve silahlı eylem yapmak üzere İstanbul’a gönderildikleri öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kartal, Fatih, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Esenyurt, Sultanbeyli ve Başakşehir’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital veri ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen veriler üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik keşif çalışması yaptıkları, güvenlik güçleri hakkında istihbarat ve bilgi toplama faaliyetlerinde bulundukları öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

Etiketler: istanbul terör operasyonu, pkk/kck, silahlı eylem
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