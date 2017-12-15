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İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu istifa etti

İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, sağlık sorunları nedeniyle istifa etti.

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İstanbulda Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu istifa etti

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, görevinden istifa etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, 13 yıl 8,5 aydır ilçenin belediye başkanlığını yürüten Kadıoğlu'nun, bugün itibarıyla kendi isteğiyle görevinden istifa ettiği, buna ilişkin yazılı talebini Valiliğe bildirdiği belirtildi.

Açıklamada, Kadıoğlu'nun 3 yıldır muhtelif sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü kaydedilerek, şöyle denildi:

"Sorumlu olduğu ilçenin ve Esenyurt halkının ihtiyacı olan hizmetlerin üretilmesinde ve yerine getirilmesinde bu sağlık sorunlarının engel olmaya başlayacağı kaygısıyla böyle bir istifa kararı almış bulunmaktadır. Sayın Belediye Başkanımızın, seçildiği günden bugüne kadar Esenyurt ilçesine ve halkına olan duyarlılık sebebiyle almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyoruz. Kendisine Esenyurt ilçesi ve içinde yaşayan insanlar adına gösterdiği insanüstü gayret, çaba ve çalışmalar, sağlık, eğitim, çevre, kültür, sosyal barış daha nice hizmetlerinden ötürü sonsuz şükran ve teşekkürlerimizi kamuoyu önünde sunarız."

Necmi Kadıoğlu kimdir?

Kadıoğlu, 1954 yılında Gümüşhane'de doğdu. İlkokulu Gümüşhane'de orta, lise ve üniversite eğitimini ise İstanbul'da tamamladı. İş hayatına Gümrük Müşaviri olarak başladı. Mali Müşavir olarak çalıştı. Yurt içinde ve yurt dışında üstdüzey yöneticilik yaptı.

1992-1993 yılları arasında Kağıthane Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı yaptı. 1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kaynak ve İştirakler Daire Başkanlığı ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu.

28 Mart 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Esenyurt Belediyesi'nde Belediye Başkanı olarak göreve başladı. İyi derecede İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir. Evli ve altı çocuk babasıdır.

Kaynak: AA 

Etiketler: necmi kadıoğlu, esenyurt belediye başkanı
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